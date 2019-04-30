رياضة | الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، بالدوري العام.

ومن المقرر أن يعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين عقب نهاية المران، والتي ستغادر إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق الكبرى هناك.

ويلتقي الأهلي الجيش، مساء غد الأربعاء على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.