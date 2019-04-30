انت الان تتابع محمد صلاح يسخر من أسعار تذاكر أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد عودة ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ ص

محمد صلاح

سخر النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، من أسعار تذاكر مباريات منتحب مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر، وذلك عبر تعليق له على تغريدة نشرها الفنان محمود البزاوى عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث قال البزاوى: «يعنى سعر تذكرة كأس الأمم الدرجة التالتة بـ200 جنيه، وطبعا لو قدرت تدفع الـ200 جنيه هاتحب تجيب ساندوتش جوا عشان جعان فهيبقى بـ100 جنية مثلا وإزازة المية بـ30 جنية مثلا.. يعنى لو واخد ابنى معايا هأقعد فى الدرجة التالتة وهادفع 800 جنيه مثلا.. ومطلوب منى وأنا خارج أدعى للمنتخب!».

ورد صلاح على البزاوى فى تعليق قال فيه: «أوعي تفكر تقعد مقصورة.. كدا هتدعى للمنتخب بجد»، ليرد البزاوى: «إحنا هاندفع وهاندعى عشانك يا كابتن محمد صلاح.. ربنا يوفقكم و تفرحونا». كانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا، قد حددت 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية