محمد صلاح يسخر من أسعار تذاكر أمم إفريقيا

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تحرير:محمد عودة ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ ص
محمد صلاح
سخر النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، من أسعار تذاكر مباريات منتحب مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر، وذلك عبر تعليق له على تغريدة نشرها الفنان محمود البزاوى عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث قال البزاوى: «يعنى سعر تذكرة كأس الأمم الدرجة التالتة بـ200 جنيه، وطبعا لو قدرت تدفع الـ200 جنيه هاتحب تجيب ساندوتش جوا عشان جعان فهيبقى بـ100 جنية مثلا وإزازة المية بـ30 جنية مثلا.. يعنى لو واخد ابنى معايا هأقعد فى الدرجة التالتة وهادفع 800 جنيه مثلا.. ومطلوب منى وأنا خارج أدعى للمنتخب!».
ورد صلاح على البزاوى فى تعليق قال فيه: «أوعي تفكر تقعد مقصورة.. كدا هتدعى للمنتخب بجد»، ليرد البزاوى: «إحنا هاندفع وهاندعى عشانك يا كابتن محمد صلاح.. ربنا يوفقكم و تفرحونا». كانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا، قد حددت 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية
ورد صلاح على البزاوى فى تعليق قال فيه: «أوعي تفكر تقعد مقصورة.. كدا هتدعى للمنتخب بجد»، ليرد البزاوى: «إحنا هاندفع وهاندعى عشانك يا كابتن محمد صلاح.. ربنا يوفقكم و تفرحونا».
كانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا، قد حددت 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.
من جهته، أكد أحمد مجاهد، المنسق العام للجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، أنه سيتم إعادة النظر فى أسعار تذاكر المباريات.
وقال مجاهد فى تصريحات عبر قناة «صدى البلد»: «سعر التذاكر فى نسخة 2006، كان أعلى من النسخة التى ستقام فى مصر، إذا تم مقارنتهما بسعر الدولار، لكن مواقع التواصل الاجتماعى لم يكن لها تآثير مثل الآن».
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