صدام بنكهة أهلاوية بين سموحة والجونة في الدوري

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٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
سموحة
يحتضن استاد حرس الحدود (المكس) في الإسكندرية، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، اليوم الثلاثاء، لقاء نادي سموحة أمام نظيره الجونة، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد الجونة شهد التعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق، أحرز هدف الجونة حينها أحمد مجدي، فيما أحرز هدف الأمواج الزرقاء محمود معاذ، وكان يدرب الجونة هشام زكريا، فيما كان علي ماهر مدربًأ لسموحة، وأدارها المباراة تحكيميًا الحكم أحمد الغندور.
ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن (نجم الأهلي السابق)، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر في 10، وسجل الفريق 30 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 37 هدفًا، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش ووادي دجلة، العاشر والحادي عشر على الترتيب، وبفارق
في المقابل يحتل الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي (نجم الأهلي السابق)، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر في 11، وسجل الفريق 35 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 46 هدفًا، بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الثامن، وبفارق نقطتان الإسماعيلي صاحب المركز السابع.
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