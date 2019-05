انت الان تتابع توتنهام ضد أياكس.. ماذا ينتظرك من ثلاثاء الأبطال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص

يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عندما يستضيف استاد وايت هارت لين الجديد، الواقع في مدينة لندن مباراة من العيار الثقيل حيث يحل نادي أياكس الهولندي ضيفًا على توتنهام هوتسبر الإنجليزي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، في التاسعة مساء عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، أما في الدوري المصري سيلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود، ويواجه النجوم نظيره الاتحاد السكندري، وفي تمام الثامنة سيواجه المصري منافسه الجونة، كما سيواجه مصر للمقاصة نظيره بيراميدز.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:

- دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة توتنهام هوتسبير x أياكس أمستردام – الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN SPORTS HD 1- مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة النجوم x الاتحاد السكندري – الساعة الخامسة والنصف مساء - على قناة ON SPORT 2الإسماعيلي x حرس الحدود – الساعة الخامسة والنصف مساء - على قناة ON SPORTسموحة x الجونة – الساعة الخامسة والنصف مساء - على قناة ON SPORT 2مصر المقاصة x بيراميدز – الساعة الثامنة مساء - على قناة ON SPORT 2المصري البورسعيدي x وادي دجلة – الساعة الثامنة مساء - على قناة ON SPORT