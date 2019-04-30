انت الان تتابع توتنهام ضد أياكس.. ماذا ينتظرك من ثلاثاء الأبطال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
توتنهام
يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عندما يستضيف استاد وايت هارت لين الجديد، الواقع في مدينة لندن مباراة من العيار الثقيل حيث يحل نادي أياكس الهولندي ضيفًا على توتنهام هوتسبر الإنجليزي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، في التاسعة مساء عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، أما في الدوري المصري سيلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود، ويواجه النجوم نظيره الاتحاد السكندري، وفي تمام الثامنة سيواجه المصري منافسه الجونة، كما سيواجه مصر للمقاصة نظيره بيراميدز.
وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة توتنهام هوتسبير x أياكس أمستردام – الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN SPORTS HD 1 - مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة النجوم x الاتحاد السكندري – الساعة الخامسة والنصف مساء -
وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
- مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة النجوم x الاتحاد السكندري – الساعة الخامسة والنصف مساء - على قناة ON SPORT 2
الإسماعيلي x حرس الحدود – الساعة الخامسة والنصف مساء - على قناة ON SPORT
سموحة x الجونة – الساعة الخامسة والنصف مساء - على قناة ON SPORT 2
مصر المقاصة x بيراميدز – الساعة الثامنة مساء - على قناة ON SPORT 2
المصري البورسعيدي x وادي دجلة – الساعة الثامنة مساء - على قناة ON SPORT
كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام ضد أياكس.. ماذا ينتظرك من ثلاثاء الأبطال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.