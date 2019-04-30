اعتراضا على أسعار التذاكر..مغردون يطلقون#خليها_فاضية

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حالة من الغضب سيطرت على مشجعي كرة القدم في مصر بعد إعلان اللجنة المنظمة لمباريات كأس الأمم الإفريقية عن أسعار التذاكر والتي لا تناسب محدودي الدخل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، أمس الاثنين، عن أسعار تذاكر مباريات المنتخب الوطني خلال البطولة، ما أثار غضب الجماهير وسادت حالة من الحزن، بسبب عدم قدرة الكثيرين على حضور المباريات كما كانوا يخططون، وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، عن أسعار تذاكر مباريات المنتخب الوطني التي تحتضنها الأراضي المصرية، وجاء كالآتي: 2500 جنيه للمقصورة الرئيسية، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و600 جنيه للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الثانية و200 جنيه للدرجة الثالثة.

وعبر رواد التواصل الاجتماعي عن هذا الغضب كالمعتاد بشكل ساخر، وتجاوب مع هذا الأمر وشارك فيه عدد كبير من المشاهير سواء رياضيين وفنانين وغيرهم. فجاءت حالة الرفض والانتقاد التي وجهت للجنة المنظمة، في أغلبها بسبب أسعار تذاكر الدرجة الثالثة، خاصة وأن الفئة التي تتواجد فيها لن يكون بمقدورها دفع هذا المبلغ

وعبر رواد التواصل الاجتماعي عن هذا الغضب كالمعتاد بشكل ساخر، وتجاوب مع هذا الأمر وشارك فيه عدد كبير من المشاهير سواء رياضيين وفنانين وغيرهم. فجاءت حالة الرفض والانتقاد التي وجهت للجنة المنظمة، في أغلبها بسبب أسعار تذاكر الدرجة الثالثة، خاصة وأن الفئة التي تتواجد فيها لن يكون بمقدورها دفع هذا المبلغ المرتفع، ما سيؤثر على نسب الحضور في مباريات الفراعنة. ونشر الفنان محمود البزاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين “تويتر” تغريدة قال فيها: “يعني سعر تذكرة كأس الأمم الدرجة الثالثة بـ 200 جنيه وطبعا لو قدرت تدفع الـ200 جنيه هاتحب تجيب سندوتش جوا عشان جعان فهايبقى بـ100 جنيه مثلا و إزازة المية بـ30 جنيه مثلا.. يعني لو واخد ابني معايا هأقعد في الدرجة التالته وهادفع 800 جنيه مثلا.. ومطلوب مني وأنا خارج أدعي للمنتخب!”. وذلك قبل أن يقوم النجم محمد صلاح بالتعليق على تلك التغريدة قائلًا: «إوعى تفكر تقعد مقصورة.. كدا هتدعي للمنتخب بجد». وعبر حسابه الشخصي على «تويتر» قال أحمد حسام ميدو: «ارفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء فهناك فئه في مصر قادرة على دفع حتى 10 آلاف جنيه لتذكرة الدرجه الأولى أما تذاكر الثالثة يجب ألا تتعدى ال 5% من دخل الحد الأدنى للأجور..وهو 100 جنيه على أقصى تقدير!!”. Advertisements ارفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء فهناك فئه في مصر قادره على دفع حتى 10 آلاف جنيه لتذكرة الدرجه الأولى أما تذاكر الثالثة يجب ان لا تتعدى ال 5%من دخل الخد الأدنى للأجور..وهو 100 جنيه على أقصى تقدير!!

ووجه الفنان نبيل الحلفاوي انتقادًا كبيرًا للقرار، حيث دون عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: ” “إيه الكلام الفارغ ده؟، انتم عاوزين تبوظوا البطولة؟، مين اللي بيحدد الأسعار دي؟، وبالتحديد الدرجة التالتة، إحنا ولا الكاف”. ومن جانبه انتقد الإعلامي أحمد موسى الأسعار المرتفعة لتذاكر مباريات المنتخب، مؤكدًا أنه لن يكون بمقدور أسرة مصرية مكونة من ثلاثة أفراد الذهاب لتشجيع المنتخب، كون تلك المغامرة تكلفهم في المباراة الواحدة ما يقرب من ألف جنيه. وطالب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بضرورة خفض أسعار التذاكر خاصة الدرجة الثالثة، واصفًا تلك الأسعار بأنها غير منطقية و ستؤثر سلبًا على الحضور الجماهيري.

و غرد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن المشكلة لا تكمن في سعر تذكرة كأس الأمم الأفريقية فقط ولكن في أن تكون متوفرة ولا يتاجر بها أحد.

وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن تذكرة الدرجة الثانية في آخر كأس أمم أقيمت في مصر كان سعرها 60 جنيها وكانت تباع في السوق السوداء بـ200 جنيه، المشكلة ليس في ثمنها فقط ولكن في أن تكون متاحة ولا يتم المتاجرة فيها. تذكره الدرجه الثانيه كانت ب 60 جنيه في اخر كاس امم اقيمت في مصر وكانت بتتباع في السوق السوداء ب 200 جنيه المشكله مش في ثمنها فقط المهم تكون متوفره ومحدش يتاجر فيها كما انتقد هيثم فاروق مدافع الزمالك الأسبق، أسعار تذاكر المباريات قائلًا، المشجع الحقيقي لمنتخب مصر لا يملك 200 جنيه كي يدفعها ثمنا لتذكرة مباراة

في الوقت ذاته أطلق عدد من مشجعي كرة القدم في مصر هاشتاج "خليها_فاضية" بجانب هاشتاج "أمم_إفريقيا"، اعترضًا على الأسعار المرتفعة للتذاكر معلنين أنه إذا لم تخفض أسعار التذاكر وإعادة النظر فيها مرة أخرى، سيمتنع المشجعون عن حضور المباريات نهائيًا. ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 21 من شهر يونيو المقبل، بمباراة المنتخب الوطني أمام زيمبابوي، باستاد القاهرة الدولي. وأوقعت قرعة البطولة مصر بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

الجبلاية عن أسعار التذاكر: لدينا آلاف الطلبات

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت ظهر يوم الاثنين، أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر، محددة 200 جنيه للدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و600 جنيه للدرجة الأولى، و2500 جنيهًا للمقصورة الرئيسية.

وكان محمد فضل مدير بطولة الأمم الإفريقية قد برر الأسعار المرتفعة لتذاكر مباريات المنتخب، بأن الجماهير ستجد في مقابل ذلك خدمات مميزة لم يسبق وأن تمتعت بها الملاعب المصرية من قبل.

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