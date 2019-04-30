بيراميدز يبحث عن تكرار فوز الدور الأول أمام المقاصة

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٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
بيراميدز
يحتضن استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر، في تمام الساعة الثامنة مساء، اليوم الثلاثاء، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد الدفاع الجوي شهد فوز بيراميدز بهدفين مقابل لاشيء، أحرزهما علي جبر وأحمد عفيفي، وكان يدرب بيراميدز حينها حسام حسن، فيما كان طلعت يوسف مدربًا للفريق الفيومي، وأدارها الحكم أمين محمد عمر.
ويحتل مصر للمقاصة، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 8 وخسر في 11، وسجل الفريق 29 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 31 هدفًا، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، وبفارق 5 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع. في المقابل يتصدر
في المقابل يتصدر بيراميدز بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، جدول ترتيب الدوري، برصيد 37نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 9 وخسر في 2، وسجل الفريق 55 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 27 هدفًا، بفارق نقطتان عن الأهلي صاحب المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.
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