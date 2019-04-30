انت الان تتابع بيراميدز يبحث عن تكرار فوز الدور الأول أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

بيراميدز Advertisements

يحتضن استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر، في تمام الساعة الثامنة مساء، اليوم الثلاثاء، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد الدفاع الجوي شهد فوز بيراميدز بهدفين مقابل لاشيء، أحرزهما علي جبر وأحمد عفيفي، وكان يدرب بيراميدز حينها حسام حسن، فيما كان طلعت يوسف مدربًا للفريق الفيومي، وأدارها الحكم أمين محمد عمر.

ويحتل مصر للمقاصة، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 8 وخسر في 11، وسجل الفريق 29 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 31 هدفًا، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، وبفارق 5 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع. في المقابل يتصدر