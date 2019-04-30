الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلًا على النجوم في الدوري

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٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
الاتحاد السكندري
يحتضن استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، اليوم الثلاثاء، لقاء نادي النجوم أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد الإسكندرية شهد فوز النجوم بهدفين نظيفين، أحرزهما صلاح أمين ومحمود عبد الحليم، وكان يقود النجوم حينها أحمد سامي، وأدار المباراة تحكيميًا الحكم وليد عبد العزيز.
ويتذيل النجوم بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، جدول ترتيب الدوري حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، برصيد 25 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر في 14، وسجل الفريق 27 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 37 هدفًا، بفارق نقطة عن الداخلية صاحب المركز السابع عشر، وبفارق 4 نقاط عن حرس الحدود صاحب
في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 33 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 12 وخسر في 11، وسجل الفريق 36 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 49 هدفًا، بفارق نقطة عن الرباعي طلائع الجيش ووادي دجلة وسموحة وبتروجت، العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على الترتيب.
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