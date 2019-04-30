انت الان تتابع الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلًا على النجوم في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

الاتحاد السكندري Advertisements

يحتضن استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، اليوم الثلاثاء، لقاء نادي النجوم أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد الإسكندرية شهد فوز النجوم بهدفين نظيفين، أحرزهما صلاح أمين ومحمود عبد الحليم، وكان يقود النجوم حينها أحمد سامي، وأدار المباراة تحكيميًا الحكم وليد عبد العزيز.

ويتذيل النجوم بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، جدول ترتيب الدوري حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، برصيد 25 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر في 14، وسجل الفريق 27 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 37 هدفًا، بفارق نقطة عن الداخلية صاحب المركز السابع عشر، وبفارق 4 نقاط عن حرس الحدود صاحب