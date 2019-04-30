جماهير الهلال تحمل تركي آل الشيخ مسئولية سقوط الفريق

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حملت جماهير الهلال تركي آل الشيخ مسئولية سقوط الفريق وتراجعه بهذا الشكل المخيف حيث بات الهلال قريبا جدًا من خسارة البطولة الثالثة على التولي في خلال أيام
٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
تركي آل الشيخ
بعد أيام قليلة من تلقي الهلال هزيمة مذلة ومهينة بخماسية نظيفة أمام التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق التعاون، فوزا جديدا على الهلال، باستاد جامعة الملك سعود، بنتيجة 2ـ0، في اللقاء المؤجل من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل ثنائية التعاون ليندر تاوامبا وهيلدون أوجوستو، في الدقيقتين 65 و69، ليرفع الفوز رصيد التعاون إلى 52 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الهلال عند 63 نقطة في المركز الثاني، مع تبقي جولتين من انتهاء المسابقة.
وسعى الهلال للفوز واعتلاء الصدارة في ظل تقدم النصر عليه بنقطة واحدة، لكن الفريق فشل في ذلك ليستقر في المركز الثاني، ويقترب منافسه بشدة من حصد اللقب، وقد يصبح اللقب الثالث الذي يضيع من الفريق الهلالي في خلال أيام قليلة، وذلك بعد الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقبلها الخسارة في نهائي كأس
وسعى الهلال للفوز واعتلاء الصدارة في ظل تقدم النصر عليه بنقطة واحدة، لكن الفريق فشل في ذلك ليستقر في المركز الثاني، ويقترب منافسه بشدة من حصد اللقب، وقد يصبح اللقب الثالث الذي يضيع من الفريق الهلالي في خلال أيام قليلة، وذلك بعد الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقبلها الخسارة في نهائي كأس زايد للأبطال أمام النجم الساحلي التونسي.
وبعد تلك النتائج حملت جماهير الهلال تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز مسئولية سقوط الفريق وتراجعه بهذا الشكل المخيف، وهو مانرصده لكم في السطور التالية.— مالك المطيري (@5SLTYgRL2WQi58s)
— أسماء آل بكر (@zBestDaughter)
#اقاله_محمد_بن_فيصل_مطلب
هل دخول تركي ال الشيخ للرياضه السعوديه
كان ايجابي او سلبي ولمصلحه من كانت قراراته pic.twitter.com/0AhPC9veSo
Advertisements— مالك المطيري (@5SLTYgRL2WQi58s) April 30, 2019
— م?? (@mttyy122oo)
لا أحد ينكر حجم وثقل نادي #الهلال بين الأندية العالمية في جميع الرياضات .. لكن في كبوات مثل هذي لازم نعرف نوجه اللوم لمين بالضبط .. الإدارة اللي استبعدت سامي أو الجمهور اللي طالب بإقالة خيسوس .. وليس تحويله لشخص مثل تركي ال الشيخ الذي ترك الرياضة منذ ٦ أو ٧ أشهر #التعاون_الهلال pic.twitter.com/p5t08WbopY— أسماء آل بكر (@zBestDaughter) April 29, 2019
— Rivalino™ (@i1957n)
هذا مافعله تركي ال الشيخ في الهلال #اوقفوا_الكوره_بالسعوديه pic.twitter.com/UwmvJGtclR— م💙 (@mttyy122oo) April 27, 2019
— تورغوت (@wnzr_i)
السالفة ب ( اختصار شديد )— Rivalino™ (@i1957n) April 26, 2019
تركي ال الشيخ
حط سيناريو بعد ليلة التتويج ضد الفتح
• ابعاد اعضاء شرف الهلال
• جاب سامي واعطاه اقل دعم عشان يفشل
• شال سامي وجاب واحد حارس مدرسة تخاف تحطه
• شال العاشق خربين من الهلال
• شال جيسوس وإعطاء النادي ( دعم ) عشان يجيب ثوران
— حمد السليم (@HHms456)
اعداد : تركي ال الشيخ— تورغوت (@wnzr_i) April 26, 2019
سيناريو : تركي ال الشيخ
تمثيل ؛ محمد بن فيصل ، زوران ، الراشد ، التويجري
اخراج : تركي ال الشيخ
الهدف من المسلسل : الاثاره وتنويع الابطال مايصير كل المواسم الهلال البطل الوحيد . pic.twitter.com/Ce7A75WUvG
— أبو ميرال ? (@abo_merail9)
مراحل إسقاط الهلال :— حمد السليم (@HHms456) April 26, 2019
1_ إستقالة الامير نواف بن سعد
2 _ إعفاء سامي الجابر
3 _ تعيين محمد بن فيصل رئيسا
4 _ إعفاء خيسيوس من تدريب الفريق
5 _ تعيين زوران مدربا
6 _ إعارة عمر خربين لبيراميدز
وجميعها برعاية تركي آل الشيخ#الهلال_التعاون#اقاله_بن_فيصل_وزوران_مطلب pic.twitter.com/AUy8awok1y
— . (@S_llll3) https://twitter.com/S_llll3/status/1122929012509167616?ref_src=twsrc%5Etfw — حمـود الغـربي (@HHW_8)
الأحداث بعد تغريدة عضو شرف الهلال خالد بن جلوي :— أبو ميرال ★ (@abo_merail9) April 26, 2019
• إستقالة نواف بن سعد
• إعفاء سامي الجابر
• تعيين محمد بن فيصل
• إعارة عمر خربين إلى بيراميدز
• إقالة جيسوس
• تعيين زوران
• مبادرة ادعم ناديك المٌعلن ٢٠ مليون من تركي آل الشيخ ورئيس الهلال يؤكد دخول الخزينة فقط ٧ مليون ريال pic.twitter.com/2YYiugLbEl
— سيف السيف (@abufaisal_11)
بصفتي مشجع هلالي— حمـود الغـربي (@HHW_8) April 29, 2019
اقول الله لا يسامحك ..
ٰ
- @Turki_alalshikh
ٰ#التعاون_الهلال pic.twitter.com/7qFkd5vBtV
#اقاله_محمد_بن_فيصل_مطلب— سيف السيف (@abufaisal_11) April 30, 2019
هل وصل الهوان من اعضاء شرف الهلال الى نقطة الصفر ؟ هل هذا كله خوف من تركي ال الشيخ ؟ انقذوا الهلال من هؤلاء المتربصين به لابارك الله فيمن لا يقوم بواجبه .
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