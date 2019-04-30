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جماهير الهلال تحمل تركي آل الشيخ مسئولية سقوط الفريق

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حملت جماهير الهلال تركي آل الشيخ مسئولية سقوط الفريق وتراجعه بهذا الشكل المخيف حيث بات الهلال قريبا جدًا من خسارة البطولة الثالثة على التولي في خلال أيام

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ

بعد أيام قليلة من تلقي الهلال هزيمة مذلة ومهينة بخماسية نظيفة أمام التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق التعاون، فوزا جديدا على الهلال، باستاد جامعة الملك سعود، بنتيجة 2ـ0، في اللقاء المؤجل من الجولة 28 لدوري كأس الأمير للمحترفين، وسجل ثنائية التعاون ليندر تاوامبا وهيلدون أوجوستو، في الدقيقتين 65 و69، ليرفع الفوز رصيد التعاون إلى 52 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الهلال عند 63 نقطة في المركز الثاني، مع تبقي جولتين من انتهاء المسابقة.

وسعى الهلال للفوز واعتلاء الصدارة في ظل تقدم النصر عليه بنقطة واحدة، لكن الفريق فشل في ذلك ليستقر في المركز الثاني، ويقترب منافسه بشدة من حصد اللقب، وقد يصبح اللقب الثالث الذي يضيع من الفريق الهلالي في خلال أيام قليلة، وذلك بعد الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقبلها الخسارة في نهائي كأس

وسعى الهلال للفوز واعتلاء الصدارة في ظل تقدم النصر عليه بنقطة واحدة، لكن الفريق فشل في ذلك ليستقر في المركز الثاني، ويقترب منافسه بشدة من حصد اللقب، وقد يصبح اللقب الثالث الذي يضيع من الفريق الهلالي في خلال أيام قليلة، وذلك بعد الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقبلها الخسارة في نهائي كأس زايد للأبطال أمام النجم الساحلي التونسي.

وبعد تلك النتائج حملت جماهير الهلال تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز مسئولية سقوط الفريق وتراجعه بهذا الشكل المخيف، وهو مانرصده لكم في السطور التالية.

— مالك المطيري (@5SLTYgRL2WQi58s) — أسماء آل بكر (@zBestDaughter) — م?? (@mttyy122oo) — Rivalino™ (@i1957n) — تورغوت (@wnzr_i) — حمد السليم (@HHms456) — أبو ميرال ? (@abo_merail9) — . (@S_llll3) https://twitter.com/S_llll3/status/1122929012509167616?ref_src=twsrc%5Etfw — حمـود الغـربي (@HHW_8) — سيف السيف (@abufaisal_11)
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