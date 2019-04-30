الإسماعيلي يسعى لعبور الحدود في الدوري

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٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
حرس الحدود
يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، اليوم الثلاثاء، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد حرس الحدود (المكس) شهد فوز الحدود بهدف نظيف أحرزه إيدو موسيس، وكان يقود الدراويش حينها جورفان فييرا، وأدار المباراة تحكيميًا الحكم محمد الصباحي، وأشهر خلالها 6 بطاقات صفراء، بواقع 4 للحدود و2 للدراويش، كما احتسب ركلة جزاء للحرس أهدرها مصطفى جمال.
ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني البلجيكي سيدومير يانيفسكي، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 28 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر في 9، وسجل الفريق 26 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 31 هدفًا، بفارق 4 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز السادس، وبفارق 6 نقاط عن المقاولون العرب صاحب
في المقابل يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 29 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر في 12، وسجل الفريق 25 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 34 هدفًا، بفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد السكندري، وبفارق 5 نقاط عن الرباعي طلائع الجيش ووادي دجلة وسموحة وبتروجت، العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على الترتيب.
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