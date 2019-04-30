انت الان تتابع الإسماعيلي يسعى لعبور الحدود في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

حرس الحدود Advertisements

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكرى، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، اليوم الثلاثاء، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد حرس الحدود (المكس) شهد فوز الحدود بهدف نظيف أحرزه إيدو موسيس، وكان يقود الدراويش حينها جورفان فييرا، وأدار المباراة تحكيميًا الحكم محمد الصباحي، وأشهر خلالها 6 بطاقات صفراء، بواقع 4 للحدود و2 للدراويش، كما احتسب ركلة جزاء للحرس أهدرها مصطفى جمال.

ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني البلجيكي سيدومير يانيفسكي، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 28 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر في 9، وسجل الفريق 26 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 31 هدفًا، بفارق 4 نقاط عن مصر للمقاصة صاحب المركز السادس، وبفارق 6 نقاط عن المقاولون العرب صاحب