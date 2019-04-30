عبدالعزيز بن تركي: سندعم جهود مكافحة المنشطات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بدأ أمس في قصر المؤتمرات بجدة الاجتماع الـ16 لممثلي الحكومات في مكافحة المنشطات بالرياضة في قارتي آسيا وأوقيانوسيا، الذي تستضيفه الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لمدة يومين، بحضور عدد من وزراء الشباب والرياضة، وشخصيات عالمية مهتمة بقضايا محاربة المنشطات، في مقدمتهم مدير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، أوليفير نقلي، وأمين عام اتفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات مارسلين دالي.

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وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي في كلمته خلال الاجتماع أمس «نحن سعداء باستضافة هذه الاجتماعات التي نؤكد من خلالها دعمنا للجهود الدولية المبذولة في سبيل مكافحة المنشطات والوقاية منها».

وأضاف «ما تشهده الساحة الرياضية الدولية من جهود وعمل لمكافحة المنشطات يحتم علينا جميعا أن نكون جزءاً من هذا العمل للسير بالرياضة نحو فضائها التنافسي المبني على أسس عظيمة من القيم والمثل العليا».

وأردف «سنعمل بمزيد من التعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ومنظمة اليونسكو وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية كشركاء فاعلين، رغبة في خدمة العالم ورياضته ورياضييه».