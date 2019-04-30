فريق المهمات المستحيلة يصطدم بأياكس الشرس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يلتقي توتنهام اليوم مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب المربع الذهبي لدوري الأبطال، في مواجهة لم يكن يتوقعها أحد.

وعانى توتنهام في بداية مشواره القاري، حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة من أول 3 مباريات له بدور المجموعات، ولكنه فاز على انتر ميلان الإيطالي وأيندهوفن الهولندي قبل أن يفرض التعادل بهدف لمثله على مضيفه برشلونة الإسباني ليضمن العبور إلى الدور التالي.

وقال مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو «الكل أجمع على أنها مهمة مستحيلة، لكن كان رأينا مختلفا، دائما أقول إن كل الاحتمالات قائمة في كرة القدم، إذا كان لديك الإيمان والكفاءة، لم أقل أبدا إن الأمر مستحيل».

ولعب توتنهام في دور الـ16 أمام بوروسيا دورتموند الألماني، حيث فاز في مباراة الذهاب 3-0، ثم فاز في الإياب 1-0.

واصطدم توتنهام في دور الثمانية بمواطنه مانشستر سيتي، وحقق فوزا مفاجئا في مباراة الذهاب 1-0 قبل أن يخسر في الإياب 3-4 ليعبر إلى المربع الذهبي، مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

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وحجز توتنهام مقعده في المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 57 عاما.

ولكن حلم بلوغ نهائي البطولة القارية ليس سهل المنال، حيث يعيش أياكس أمستردام صحوة حقيقية وسجل مسيرة أفضل بكثير من توتنهام.

أما أياكس، فنجح في الإطاحة بريال مدريد حامل اللقب من دور الـ16 رغم خسارته أمام المارد الإسباني في مباراة الذهاب 1-2، ليثأر الفريق الهولندي في الإياب بإسبانيا ويفوز 4-1 ليتفوق في مجموع اللقاءين بنتيجة 5-3.

وبعد الانتهاء من النادي الملكي اصطدم أياكس بيوفنتوس في دور الثمانية، لكنها لم تكن مشكلة بالنسبة للعملاق الهولندي الذي حسم الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين.

وأحرز أياكس لقب دوري الأبطال 4 مرات من قبل، من بينها 3 مرات متتالية في سبعينيات القرن الماضي، لكنه لم يصعد لمنصة التتويج في البطولة القارية منذ عام 1996.

ويشارك أياكس في المربع الذهبي لدوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ 22 عاما.