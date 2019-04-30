ستيرلينج أفضل لاعب بإنجلترا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لندن توج مهاجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج بجائزة لاعب العام في إنجلترا من قبل رابطة النقاد الرياضيين. وحصل ستيرلينج البالغ من العمر 24 عاما على 62 % من الأصوات التي تبلغ أكثر من 400 صوت. وتفوق ستيرلينج بفارق كبير على مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك في طريقه لنيل الجائزة.



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