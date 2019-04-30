السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برشلونة
أعلن الغاني الدولي كيفين برنس بواتينج أمس أنه سيرحل عن فريقه برشلونة الإسباني في نهاية الموسم.
وقال بواتينج (32 عاما) لمحطة «دي. ايه. زد. ان» التليفزيونية «عندما أفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالتأكيد سأرحل».
وأضاف «سأرحل إلى ناد آخر ألعب معه لموسمين أو ثلاثة، أريد أن أكون قدوة للاعبين الصغار، وبعد نهاية مسيرتي أريد أن أعمل كوكيل لاعبين».
وانضم بواتينج إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف ساسولو الإيطالي.
ويلعب بواتينج مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2018 2019/، ويتضمن العقد بندا يسمح بشراء اللاعب مقابل 8 ملايين يورو (1ر9 ملايين دولار).
وخاض بواتينج مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم، وتنقل بين صفوف توتنهام وبورتسموث وبوروسيا دورتموند واينتراخت فرانكفورت وشالكه وميلان وساسولو.
وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني السبت الماضي، كما تأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بجانب بلوغه المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ليفربول الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر بواتينج يقرر الرحيل عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.