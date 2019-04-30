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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد النجم الساحلي .. مرتضى منصور يدرس السفر بطائرة خاصة
قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الاستفسار من لاعبى الفريق عن مدى رغبتهم فى السفر بطائرة خاصة إلى سوسة من عدمه، لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
الزمالك ضد النجم الساحلي .. مرتضى منصور يدرس السفر بطائرة خاصةوإذا كانت لديهم رغبة فى ذلك سيوفر لهم طائرة خاصة فى رحلة الجمعة المقبل، كما ستعمل إدارة الزمالك على إعلان برنامج حول رحلة خاصة لجمهور الفريق إلى تونس، لدعم أبناء ميت عقبة، بالملعب الأولمبى بسوسة، حيث تعلن إدارة النادى خلال الساعات المقبلة حول كافة تفاصيل رحلة الجماهير، وذلك بعد التزام الجماهير بالتشجيع المثالى فى الموقعة التى أقيمت ببرج العرب.
كما ستحرص إدارة النادى فى حالة الصعود إلى نهائى البطولة إلى زيادة عدد الجماهير بعد ظهورهم بمظهر مشرف، وكانوا عامل إيجابى فى تحقيق الفوز الصعب على النجم الساحلى بالهدف الذى سجله كهربا.
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