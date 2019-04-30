شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات الجولة 31 بالدوري العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم، في الأسبوع الـ 31 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :
الإسماعيلي × حرس الحدود : محمد معروف ويعاونه محمد عبد السميع وإيهاب فخري، وأحمد صلاح عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من أحمد حمدي ومحمد عبد العزيز حكما خامسا.
سموحة × الجونة : محمد الصباحي ويعاونه أحمد لطفي وأحمد شاهين، وطارق إبراهيم حكما رابعا، وكل من وليد عبد الرازق وهشام الفلال حكما خامسا.
النجوم × الاتحاد : محمد عادل ويعاونه سامي هلهل ومصطفى عطية، ومحمد البدري حكما رابعا، وكل من نادر قمر الدولة ومحمد سلامة حكما خامسا.
المصري × وادي دجلة : إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد نوفل وشريف عبد الله، وهاني أمين حكما رابعا، وكل من محمود ناجي وسيد عبد الله حكما خامسا.
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