شكرا لقرائتكم الزمالك ضد النجم الساحلي .. الأبيض يبحث فى أزمة تراجع مستوى النقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبحث نادى الزمالك فى أزمة تراجع مستوى الظهير الأيمن الدولى التونسي حمدى النقاز ، بعد ظهوره السئ وعدم التركيز فى الدورى العام والبطولة الافريقية .
وتجمع جلسة خاصة بين السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول، من أجل معرفة أسباب تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.
ويحرص جروس على الحديث مع النقاز للوصول إلى الأسباب التى أدت للتراجع النسبى فى مستواه خلال الفترة الأخيرة، خاصة وإن اللاعب يعد من العناصر الأساسية للزمالك ويعتمد عليه المدير الفنى بشكل دائم، إلا إن النقاز يعانى من عدم التركيز فى الفترة الأخيرة وظهر ذلك بوضوح خلال مشاركته أمام بيراميدز بالدورى ثم أمام النجم الساحلى فى لقاء الذهاب.
وكان الزمالك فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم أمس الأحد على ستاد برج العرب، بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا، ويستعد الأبيض لمواجهة الفريق التونسى يوم الأحد المقلب، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى لقاء الإياب.
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