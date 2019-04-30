شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ضد بيراميدز .. طاقم حكام كرواتى يدير المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اسناد مباراة مصر المقاصة وبيراميدز اليوم بالدورى إلى طاقم حكام كرواتى. ويضم الطاقم كل من توهمير بيجان حكم ساحة، ويعاونه جوران باريتسا وإيفيكا مودريتش، وفران جوفيتش حكما رابعا. Advertisements يشار إلى أن مصر المقاصة يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا فيما يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

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