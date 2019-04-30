شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعقد جلسة خاصة مع النقاز قبل مواجهة النجم فى سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك جلسة خاصة مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول، من أجل معرفة أسباب تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.

ويحرص جروس على الحديث مع النقاز للوصول إلى الأسباب التى أدت للتراجع النسبى فى مستواه خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية للزمالك ويعتمد عليه المدير الفنى بشكل دائم، إلا أن النقاز يعانى من عدم التركيز فى الفترة الأخيرة وظهر ذلك بوضوح خلال مشاركته أمام بيراميدز بالدورى ثم أمام النجم الساحلى فى لقاء الذهاب بالكونفدرالية.

وكان الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم يوم الأحد على استاد برج العرب، بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا، ويستعد الأبيض لمواجهة الفريق التونسى يوم الأحد المقلب، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى لقاء الإياب.