شكرا لقرائتكم خبر عن معروف حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس.. ونور الدين للمصرى ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم، فى الأسبوع الـ31 لدورى القسم الأول، على النحو التالى :

الإسماعيلى × حرس الحدود : محمد معروف ويعاونه محمد عبد السميع وإيهاب فخرى، وأحمد صلاح عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من أحمد حمدى ومحمد عبد العزيز حكما خامسا.

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سموحة × الجونة : محمد الصباحى ويعاونه أحمد لطفى وأحمد شاهين، وطارق إبراهيم حكما رابعا، وكل من وليد عبد الرازق وهشام الفلال حكما خامسا.

النجوم × الاتحاد : محمد عادل ويعاونه سامى هلهل ومصطفى عطية، ومحمد البدرى حكما رابعا، وكل من نادر قمر الدولة ومحمد سلامة حكما خامسا.

المصرى × وادى دجلة : إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد نوفل وشريف عبد الله، وهانى أمين حكما رابعا، وكل من محمود ناجى وسيد عبد الله حكما خامسا.