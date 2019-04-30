شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتى توهمير بيجان حكما لمباراة بيراميدز والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة مصر المقاصة وبيراميدز اليوم بالدورى إلى طاقم حكام كرواتى. ويضم الطاقم كل من توهمير بيجان حكم ساحة، ويعاونه جوران باريتسا وإيفيكا مودريتش، وفران جوفيتش حكما رابعا. ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا، بينما يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

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