شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فاروق جعفر "صنايعي النص" فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر فاروق جعفر، أحد نجوم الزمالك البارزين في القلعة البيضاء في حقبة السبعينيات، حيث ولد جعفر في النوبة بمحافظة أسوان في مصر عام 1952 وحصل على بكالوريوس في التربية الرياضية.

لعب فاروق جعفر لنادي الزمالك ومنتخب مصر ولقب في زمنه بملك النص وقد درب أندية مصرية كثيرة منها نادي طلائع الجيش ونادي المصري ونادي الزمالك الرياضي ويعمل حاليًا محلل للدوري المصري على إحدى القنوات الرياضية المصرية.

عرفت الجماهير فاروق جعفر في مباراة القمة التي لم تكتمل عام 1972 حيث كانت النتيجة 2/1 للزمالك وكان الحكم قد احتسب ضربة جزاء سجل منها فاروق جعفر هدفًا في مرمى مروان كنفانى حارس الأهلي الذي أشار لجماهير الأهلى بنزولها أرض الملعب ولم تكتمل المباراة وتوقفت المسابقة طويلاً.

”الخليج 365” يسلط الضوء على حياة صنايعي النص في القلعة البيضاء خلال الصور التالية:



جعفر



فاروق جعفر بقميص الزمالك



فاروق جعفر مدربا

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فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء



فاروق جعفر والمعلم



فاروق جعفر وحسن شحاته



فاروق جعفر