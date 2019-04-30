شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يستطلع رأى اللاعبين فى السفر إلى سوسة بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الاستفسار من لاعبى الفريق عن مدى رغبتهم فى السفر بطائرة خاصة إلى سوسة من عدمه، لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وإذا كانت لديهم رغبة فى ذلك سيوفر لهم طائرة خاصة فى رحلة الجمعة المقبلة، كما ستعمل إدارة الزمالك على إعلان برنامج حول رحلة خاصة لجمهور الفريق إلى تونس، لدعم أبناء ميت عقبة، بالملعب الأولمبى بسوسة، حيث تعلن إدارة النادى خلال الساعات المقبلة كل تفاصيل رحلة الجماهير، وذلك بعد التزام الجماهير بالتشجيع المثالى فى الموقعة التى أقيمت ببرج العرب.

كما ستحرص إدارة النادى حال الصعود إلى نهائى البطولة إلى زيادة عدد الجماهير بعد ظهورهم بمظهر مشرف، وكانوا عاملاً إيجابيًا فى تحقيق الفوز الصعب على النجم الساحلى بالهدف الذى سجله كهربا.