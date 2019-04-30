موعد مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وموقف مشاركة صلاح بعد الإصابة

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول الإنجليزي، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على برشلونة الإسباني، في التاسعة مساء الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وصعد ليفربول لنصف النهائي، بعدما أطاح ببورتو البرتغالي من الدور ربع النهائي، بنتيجة 6- 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل برشلونة على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4-0.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مديد الإسباني بنتيجة 3- 1.

وساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي، بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية.

أما في النسخة الحالية فقد سجل صلاح 4 أهداف حتى الآن.

موقف مشاركة صلاح بعد الإصابة

وكان صلاح قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال تدريبات فريقه، الإثنين، ولم يُكمل على إثرها المران.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن إصابة صلاح ليست خطيرة كما يظن البعض وأنها لن تحرمه من مواجهة برشلونة بدوري الأبطال.

غيابات وتشكيل الليفر

يدخل ليفربول اللقاء، بدون إصابات، ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

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الحارس: أليسون

الدفاع: روبتسون- ماتيب - فان دايك- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

الهجوم: ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

غيابات وتشكيل البارسا

على الجانب الأخر، سيفتقد برشلونة في لقاء ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لاعب واحد بسبب الإصابة هو رافينيا، ولن يفتقد الكتلان أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

وسيبدأ فالفيردي اللقاء بتشكيل مكون من:

الحارس: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

الوسط: آرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

الهجوم: فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي

القناة الناقلة والمعلق

وسيذاع اللقاء حصريا على قناة "beIN SPORT 1 HD" الرياضية المشفرة، بتعليق: يوسف سيف من الملعب و علي محمد علي.