موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يستضيف طلائع الجيش، نظيره الأهلي، في السابعة إلا ربع مساء الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية، في الجولة 31 بالدوري المصري الممتاز.
وحقق الأهلي فوزا مستحقا الإسبوع الماضي، على المصري بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 19.
ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في الدوري بـ61 نقطة، من 27 مباراة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر بيراميدز، ومتفوقا على الزمالك الثالث بنقطة، فيما يأتي الجيش عاشرا بـ34 نقطة.
التشكيل والغيابات
يغيب عن الأهلي كل من شريف إكرامي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور ومحمد هاني وعمرو جمال وإسلام محارب ووليد سليمان بسبب الإصابة، ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف لأسباب فنية، ويعود الثلاثي محمد الشناوي وعمرو السولية ومروان محسن من الإيقاف.
التشكيل المتوقع للأهلي:
الحارس: الشناوي
الدفاع: باسم علي (أحمد فتحي) - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- معلول
الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- صالح جمعة- رمضان صبحي- جيرالدو
الهجوم: أزارو
القنوات الناقلة
تذاع مباريات الدوري على قناتي أون سبورت، والنيل سبورت.
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