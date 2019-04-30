طلب إحاطة منتظر لمجلس النواب المصري بشأن تذاكر كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (د ب أ):

كشف محمد فرج عامر عضو مجلس النواب المصري ورئيس نادي سموحة أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب يوم الأحد المقبل، لمطالبة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بتخفيض أسعار تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء :"ما يهمنا أسعار تذاكر الدرجة الثالثة التي وصلت إلى 200 جنيه مصري وفقا لإعلان اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية ، كوننا نريد أن يحضر الشباب المباريات" ، مطالبا بتخفيض سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 50 جنيها.

وكشف أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الاتحاد، قائلا إن الاتحاد المصري لا علاقة له بأسعار التذاكر التي حددتها اللجنة المنظمة.

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وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء "هناك فصل بين عمل اتحاد الكرة المصري واللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، حيث لا يوجد لنا أي علاقة بعملها."

وأضاف "لا نريد أن نتعجل في الحكم على أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية، فهناك ارتباط بالكاف (الاتحاد الأفريقي) واتحادات دولية ، فضلا عن أسعار الدولار."

وتحتضن مصر فعاليات البطولة الأفريقية بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا.