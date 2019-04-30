طاقم حكام كرواتي لإدارة مباراة المقاصة وبيراميدز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.

وأسندت اللجنة مباراة مصر للمقاصة وبيراميدز لطاقم تحكيم كرواتي يديره توهمير بيجان، ويعاونه كل من جوران باريتسا، إيفيكا مودريتش وفران جوفيتش حكمًا رابعًا.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفًا على المقاصة في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.

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على الجانب الآخر أسندت اللجنة إدارة مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود للحكم المصري محمد معروف ويعاونه محمد عبد السميع، إيهاب فخري وأحمد صلاح عبد الفتاح حكمًا رابعًا، وكل من أحمد حمدي ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود على ستاد جهاز الرياضة العسكري في تمام الخامسة والنصف مساء.