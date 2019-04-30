يبدو أن بول بوغبا ليس الهدف الوحيد لريال مدريد من أجل تعزيز الوسط في الصيف المقبل.
صحيفة أس أكدت أن ادارة المرينغي عقدت جلسة مع اللاعب الفرنسي تانغي ندومبيلي لاعب نادي ليون الفرنسي لمعرفة ما المطلوب للحصول على خدمات اللاعب الشاب.
زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع اللاعب وتم التواصل بالفعل مع وكيله، ولايزال لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن.
وكان ندومبيلي قد قدم مستويات رائعة بقميص نادي ليون في دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يفاوض فرنسي آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.