ريال مدريد يفاوض فرنسي آخر

يبدو أن بول بوغبا ليس الهدف الوحيد لريال مدريد من أجل تعزيز الوسط في الصيف المقبل.

صحيفة أس أكدت أن ادارة المرينغي عقدت جلسة مع اللاعب الفرنسي تانغي ندومبيلي لاعب نادي ليون الفرنسي لمعرفة ما المطلوب للحصول على خدمات اللاعب الشاب.

زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع اللاعب وتم التواصل بالفعل مع وكيله، ولايزال لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن.

وكان ندومبيلي قد قدم مستويات رائعة بقميص نادي ليون في دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي.