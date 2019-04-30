بوغبا يرد على انتقادات أسطورة مانشستر يونايتد

رد الفرنسي بول بوغبا بقوة على الانتقادات التي تعرض لها من قبل روي كين اسطورة مانشستر يونايتد.

وصرح بوغبا من خلال راديو مونتي كارلو: ” لا توجد مشكلة ، إنهم يحصلون على الأموال مقابل قول بعض الأشياء أمام الكاميرا.

وأكمل : عن نفسي أركز فقط على ما يحدث في الملعب و يمكنهم أن يقولوا أي شيء يريدوا قوله ، سيحصلون على مقابل مادي عن ذلك.

وختم تصريحاته : إنهم لا يدفعون لي المال لأتحدث و لكن لكي أقاتل من أجل الفريق و هذا كل شيء.