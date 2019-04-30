فيديو.. جدل كبير بسبب زلاتان في الدوري الامريكي

تسببت مشادة كلامية بين “زلاتان إبراهيموفيتش” مهاجم نادي لوس أنجلوس جلاكسي والنيجيري “نيدوم أونوها” مدافع ريال سولت ليك أثناء مباراة الفريقين في الدوري الأمريكي في الكثير من الجدل.

زلاتان اعتدى على اللاعب النيجيري في الدقيقة 60 أثر تدخل قوي من اللاعب الشاب، مما أجبر النيجيري في الدخول بمشادة معه أمام أنظار لاعبي الفريقين وحكم المباراة، أسفرت عن حصول السويدي على بطاقة صفراء.

عقب الانتهاء من اللقاء اعتذر السويدي من “أونوها”، وهو ما كشف عنه اللاعب ذو الأصول النيجيرية في حديثه لقناة ناديه الرسمية وقال: “زلاتان جاء من أجل الاعتذار بسبب ما حدث في الدقيقة 60 من المباراة”.

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