طاقم تحكيم كرواتي لمباراة مصر المقاصة وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم، في الأسبوع الـ 31 لدوري القسم الأول، على النحو التالي : الاسماعيلي و حرس الحدود :

محمد معروف ويعاونه محمد عبد السميع وإيهاب فخري، وأحمد صلاح عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من أحمد حمدي ومحمد

عبد العزيز حكما خامسا.

سموحة و الجونة :

محمد الصباحي ويعاونه أحمد لطفي وأحمد شاهين، وطارق إبراهيم حكما رابعا، وكل من وليد عبد الرازق وهشام الفلال حكما خامسا.

النجوم والاتحاد :

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محمد عادل ويعاونه سامي هلهل

ومصطفى عطية، ومحمد البدري حكما رابعا، وكل من نادر قمر الدولة ومحمد سلامة حكما خامسا.

مصر المقاصة و بيراميدز :

طاقم كرواتي بقيادة توهمير بيجان ويعاونه جوران باريتسا وإيفيكا مودريتش، وفران جوفيتش حكما رابعا.

المصري و وادي دجلة :

إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد نوفل وشريف عبد الله، وهاني أمين حكما رابعا، وكل من محمود ناجي وسيد عبد الله حكما خامسا.