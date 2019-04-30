قفشة يقترب من العودة لتشكيل بيراميدز الاساسي في لقاء المقاصة

اقترب محمد مجدي قفشة نجم فريق بيراميدز من العودة لتشكيل فريقه الاساسي في المباراة التي يخوضها مساء اليوم أمام مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز .

وكان قفشة قد عقد جلسة مع الارجنتيني

رامون دياز المدير الفني للفريق طالب فيها بالحصول علي فرصة في المشاركة بعد ابتعاده عن التشكيل منذ تولي المدرب الارجنتيني المهمة حيث يفضل الاعتماد علي ايريكتراوري في وسط الملعب بجانب نبيل عماد "دونجا" .

ويغيب تراوري عن لقاء اليوم بداعي الايقاف بعد حصوله علي الانذار الثالث في مباراة فريقه الاخيرة امام الزمالك والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف .

ويسعي بيراميدز لتحقيق الفوز امام المقاصة لضمان الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب المسابقة .