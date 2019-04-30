تقدم لكم "بوابة الوفد" موعد مباريات، اليوم الثلاثاء، في مختلف البطولات التى يكون أبرزها ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، وأيضًا خمس مواجهات نارية في الدوري المصري، أبرزها مباراة بيراميدز ومصر المقاصة، وعلى الجانب الآخر الإسماعيلي وحرس الحدود. دوري أبطال أوروبا: توتنهام هوتسبير الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي في تمام الساعة التاسعة مساءً. مباريات الدوري المصري: النجوم والاتحاد السكندري، الساعة الخامسة ونصف مساءً الإسماعيلي وحرس الحدود، الساعة الخامسة ونصف مساءً سموحة والجونة، الساعة الخامسة ونصف مساءً مصر المقاصة وبيراميدز، الساعة الثامنة مساءً المصري البورسعيدي ووادي دجلة، الساعة الثامنة مساءً كأس الاتحاد الآسيوي: Advertisements كايا الفلبيني ولاو تويوتا اللاوسي في تمام الساعة التاسعة صباحًا خوجند الطاجيكستاني وألتين أسير التركمنستاني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بي.إس.إم. ماكاسار الإندونيسيا وهوم يونايتد السنغافوري في تمام الساعة الثانية ظهرًا ووفو تاي بو اف سي الهونج كونجي و25 أبريل بكوريا الشمالية في تمام الساعة الثانية ظهرًا تشيناين الهندي وابهاني دكا البنغلادشي في تمام الساعة الرابعة عصرًا الجزيرة الأردني والنجمة البحريني في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا الاتحاد السوري والكويت الكويتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً النجمة اللبناني والوحدات الأردني في تمام الساعة السادسة مساءً هلال القدس الفلسطيني والجيش السوري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً مباريات الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان ومونبلييه في تمام الساعة السابعة مساءً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.