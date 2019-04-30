رياضة | مفاجأة حول تراجع مستوى "أوباما" مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة حول تراجع مستوى "أوباما" مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع مستوى يوسف إبراهيم أوباما نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، في الفترة الأخيرة ورغم ذلك إلا أن السويسري جروس المدير الفني للفريق، يعتمد بقوة على اللاعب ويرفض إراحته.

وطلب اللاعب منذ فترة، الحصول على راحة، بسبب الإجهاد الذي أثر على مستواه، وأكد لجروس وجهازه المعاون، أنه إذا استمر في الملعب فلن يقدم أي جديد، وسيكون عبئا على الفريق.

ورفض السويسري إراحة أوباما تماما، ويرى أنه لا غنى عنه حتى ولو كان مجهدا، خاصة وأن بديله في مركزه كان بعيدا عن مستواه وهو محمد إبراهيم، إلى جانب أن جروس لا يثق في الأساس في أي من أيمن حفني أو أحمد مدبولي.