رياضة | ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة مميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحرك مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني لحسم صفقة مميزة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بقرار من زيدان المدير الفني.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج الشرينجيتو الإسباني، إن ريال مدريد تحرك لتأمين خدمات الفرنسي تانجي ندومبيلي، لاعب وسط ليون، بعدما قدم عرضا لضم الفرنسي نجولو كانتي، نجم تشيلسي، مقابل 150 مليون يورو هذا الموسم.

وأضاف البرنامج أن تشيلسي رفض التفريط في خدمات كانتي بالميركاتو الصيفي، مما جعل ريال مدريد يخطط لضم ندومبيلي.

يذكر أن اللاعب الفرنسي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد والسيتي.