رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من مزاملة نيمار في سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقترب من مزاملة نيمار في سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ضم لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو الإسبانيي، إن باريس سان جيرمان يراقب وضع جاريث بيل مع ريال مدريد من أجل التعاقد معه في الصيف.

ووضع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب المرينجي جاريث بيل على رأس قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الصيف المقبل لمستواه المتواضع وعدم رغبته في الدخول في مداورة مع زملائه في البلانكوس.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن ريال مدريد يريد 100 مليون يورو من أجل بيع جاريث بيل في الصيف بالرغم من رغبة الويلزي في البقاء مع الفريق حتى نهاية عقده في يونيو 2021.