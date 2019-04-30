رياضة | حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم، في الأسبوع الـ 31 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الاسماعيلي × حرس الحدود : محمد معروف ويعاونه محمد عبد السميع وإيهاب فخري، وأحمد صلاح عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من أحمد حمدي ومحمد عبد العزيز حكما خامسا.

سموحة × الجونة : محمد الصباحي ويعاونه أحمد لطفي وأحمد شاهين، وطارق إبراهيم حكما رابعا، وكل من وليد عبد الرازق وهشام الفلال حكما خامسا.

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النجوم × الاتحاد : محمد عادل ويعاونه سامي هلهل ومصطفى عطية، ومحمد البدري حكما رابعا، وكل من نادر قمر الدولة ومحمد سلامة حكما خامسا.

مصر المقاصة × بيراميدز : طاقم كرواتي بقيادة توهمير بيجان ويعاونه جوران باريتسا وإيفيكا مودريتش، وفران جوفيتش حكما رابعا.

المصري × وادي دجلة : إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد نوفل وشريف عبد الله، وهاني أمين حكما رابعا، وكل من محمود ناجي وسيد عبد الله حكما خامسا.