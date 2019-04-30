رياضة | نجم برشلونة على أعتاب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة على أعتاب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي برشلونة شرطا من أجل بيع لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والاستغناء عنه.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن العروض المقدمة للحارس الهولندي جاسبر سيلسن لا ترضي إدارة برشلونة التي تعتقد بظان الهولندي يستطيع حماية عرين أي فريق من الفرق الكبرى في أوروبا.

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وشددت الصحيفة على أن برشلونة لن يتخلى عن الهولندي بأقل من 25 مليون يورو في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ30 عاما يرغب في الرحيل عن برشلونة منذ الصيف الماضي من أجل اللعب بصورة منتظمة لمشاركته في مباريات كأس ملك إسبانيا فحسب في ظل وجود الحارس مارك تير شتيجن.

وينتهي عقد الحارس الهولندي مع برشلونة في يونيو 2021 مقابل 60 مليون يورو.