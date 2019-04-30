رياضة | هل يتحقق إنجاز 2016 هذا العام ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتحقق إنجاز 2016 هذا العام ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل آياكس أمستردام الهولندي ضيفاً اليوم على توتنهام الإنجليزي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. يقدم آياكس هذا الموسم بقيادة الهولندي إريك تين هاج آداءا أكثر من رائع أبهر جميع متابعي وعشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم.

رشح البعض الفريق الهولندي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ليس ذلك فحسب، بل توقع الحساب الرسمي للنادي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تتويجه باللقب على حساب برشلونة الإسباني.

يقدم آياكس حاليًا آداءا مميزاً في دوري أبطال أوروبا أقدم وأعرق البطولات، حيث أطاح بريال مدريد الإسباني حامل اللقب لثلاث مواسم متتالية وأكثر الفرق تتويجا باللقب، كما تمكن من الإطاحة بيوفنتوس الإيطالي الذي كان مرشحاً بقوة للفوز باللقب. كما يسير آياكس بشكل جيد في بطولة الدوري الهولندي، حيث يحتل صدارة الجدول برصيد 80 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه آيندهوفن وصاحب المركز الثاني.

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أما في بطولة كأس الهولندي، فتمكن آياكس من الوصول للمباراة النهائية والتي سيواجه فيها فيليم 2 تيلبورج في الخامس من الشهر المقبل. شهد أيضًا هذا العام في مطلعه تحقيق قطر لمفاجأة مدوية وتتويجها بكأس الأمم الآسيوية على حساب المنتخب الياباني، فهل يشهد تتويج آياكس بدوري أبطال أوروبا ؟

ما تشهده كرة القدم العالمية تحديدًا الأوروبية هذا العام مشابه لما حدث في 2016 الذي شهد تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه بقيادة الإيطالي رانييري الذي قاده لاحتلال صدارة جدول البريميرليج برصيد 81 نقطة بفارق 10 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

كما شهد 2016 فوز البرتغال بلقب اليورو على حساب فرنسا صاحبة الأرض والجمهور والتي لم يرشحها أحد للفوز باللقب خصوصًا بعد آداؤها السئ في دور المجموعات والذي تعادلت فيه في جميع المباريات وتأهلت لدور الستة عشر من البطولة كأفضل أربع ثوالث وواجهت بعدها كلا من كرواتيا وبولندا وويلز في دور الستة عشر والثمانية ونصف النهائي على الترتيب حتى واجهت فرنسا في المباراة النهائية وتغلبت عليها بهدف نظيف في الشوطين الإضافيين وتوجت باللقب.

فهل يتحقق إنجاز 2016 في 2019 ويتوج آياكس بالثلاثية ويتأهل لكأس العالم للأندية بعد فوز قطر بأمم آسيا مطلع هذا العام ؟