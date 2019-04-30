رياضة | اتحاد الكرة يدرس التراجع عن أسعار تذاكر أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يدرس التراجع عن أسعار تذاكر أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد مجاهد المنسق العام للجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 عن إمكانية إعادة النظر في ارتفاع تذاكر البطولة.

وأوضح أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية أن أسعار تذاكر نسخة أمم إفريقيا 2019 تعد أقل مما كانت عليه في نسخة عام 2006 التي أقيمت بمصر مقارنة بسعر صرف الدولار.

وأضاف: "نقوم حاليًا بدراسة آلية لتخفيض سعر التذاكر الخاص بالطلبة وشباب الجامعات وسيكون له نصيب محدد في عملية البيع، وكذلك لذوي الاحتياجات الخاصة".

وتابع مجاهد: "من الوارد أن يتم إعادة النظر في أسعار بيع التذاكر إذا تأكدنا أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الحضور الجماهيري".

اللجنة المنظمة ترد في بيان رسمي على ارتفاع أسعار تذاكر أمم إفريقيا 2019

رد عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر في اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 في بيان رسمي على ارتفاع أسعار تذاكر البطولة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الأسعار المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب، إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات الإفريقية المختلفة، بخلاف مباريات المنتخب المصري، ولذلك تم تنسيق الأسعار بناء على المباريات وأماكنها، من حيث سعة الاستاد والمدينة المضيفة وعدد المباريات التي يستقبلها الاستاد في اليوم نفسه، بحيث تشهد جميع المباريات حضورا جماهيريا جيدا.

وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيها مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيها مصريا للدرجة الثانية و500 جنيها مصريا للدرجة الأولى.

ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو في استاد السلام.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيها للدرجة الثانية و600 جنيها للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية.

محمد صلاح يسخر من ارتفاع أسعار تذاكر أمم إفريقيا 2019

سخر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من ارتفاع أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر حيث وصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 200 جنيه.

ورد محمد صلاح على تغريدة الفنان محمود البزاوي التي قال فيها: "يعني سعر تذكرة كاس الامم الدرجة التالته ب ٢٠٠ جنيه و طبعا لو قدرت تدفع ال ٢٠٠ جنية هاتحب تجيب سندوتش جوا عشان جعان ف هايبقى ب ١٠٠ جنية مثلا و ازازة المية ب ٣٠ جنية مثلا..يعني لو واخد ابني معايا هأقعد في الدرجة التالته و هادفع ٨٠٠ جنية مثلا..و مطلوب مني و انا خارج ادعي للمنتخب".

وعلق محمد صلاح على ارتفاع أسعار تذاكر أمم إفريقيا وتغريدة البزاوي بقوله "أوعى تفكر تقعد مقصورة..كدا هتدعي للمنتخب بجد".

منتخب مصر يمنح الفرصة الأخيرة لجمعة والسعيد

دخل عبد الله جمعة وعمر السعيد ثنائي نادي الزمالك ضمن حسابات خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لضمهم لقائمة أمم إفريقيا 2019.

وقرر أجيري منح عمر السعيد مهاجم الزمالك فرصة أخيرة للحكم على مستواه خلال المباريات المقبلة للفريق الأبيض سواء في مسابقة الدوري الممتاز أو فى نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

التابعي: النجم أفضل من الزمالك ولا بديل لفرجاني ساسي

يرى بشير التابعي لاعب الزمالك الأسبق، إن فرجاني ساسي لاعب الأبيض ليس له بديل في الوقت الحالي.

وقال التابعي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "فرجاني ملوش بديل، لاعب مفيش منه.. طارق حامد يجيد إفساد هجمات المنافس، ولكن بعد ذلك لا تستمر الهجمة على عكس وجود ساسي الذي يجيد الاستلام ويساعد حامد على توزيع الكرة بشكل أفضل".

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وأضاف: "لم يتراجع أداء لاعبي الزمالك من فراغ، بل جاء بسبب ضغط لاعبي النجم المسيطرين الذين كانوا الأفضل.. شعرت أن الزمالك بيضيع الوقت وهذا هو أكبر دليل ان لاعبي الفريق كانو مجهدين".

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد تعديلات جدول الدوري

أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي من 1 مايو إلى 15 مايو ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

مباريات الزمالك بعد التأجيل

الزمالك مع وادي دجلة (9 مايو)

الداخلية مع الزمالك (12 مايو)

الزمالك مع الإنتاج (15 مايو)

مواعيد مباريات الأهلي بعد التعديل

طلائع الجيش مع الأهلي (1 مايو)

نجوم المستقبل مع الأهلي (5 مايو)

الأهلي مع سموحة (11 مايو)

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.