رياضة | كوتينيو يفاجئ ليفربول بتصريح ناري قبل موقعة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يفاجئ ليفربول بتصريح ناري قبل موقعة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، على مواجهة ليفربول، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام الأربعاء المقبل في معقل البارسا كامب نو.

وقال كوتينيو، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي: بالتأكيد ستكون مباراة خاصة، فهي أول مباراة لي في نصف نهائي دوري الأبطال، ومثل كل زملائي في الفريق أتطلع لتقديم مباراة جيدة.

وتابع كوتينيو: خطورة ليفربول ليست في فيرمينو وماني وصلاح فقط، إذ يمتلكون لاعبين مميزين في كل الخطوط. هناك خط الدفاع وخط الوسط، لديهم إمكانيات كبيرة، ويعملون بجد لكي يحققوا أهدافهم. يجب أن نكون متيقظين ونظهر بأداء قوي ونحافظ على مراكزنا في الملعب، ونقدم مباراة جيدة.