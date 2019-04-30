رياضة | توتنهام يواجه أياكس في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يواجه أياكس في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مع منافسه فريق أياكس امستردام الهولندي اليوم الثلاثاء 30 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرغب الفريق الإنجليزي في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل عدم خوض مباراة الإياب على ملعب يوهان كرويف تحت ضغط كبير، بينما يريد اياكس امستردام الهولندي في حسم التأهل من مباراة الذهاب، والاستمرار في الحلم الأوروبي بعد الاطاحة بناديي ريال مدريد ويوفنتوس.

وستقام المباراة بين فريق أياكس امستردام الهولندي، وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ويواجه فريق برشلونة الإسباني، نظيره فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف نهائي من البطولة الأوروبية أيضا.