رياضة | نجم الأهلي يطلب الفرصة من لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يطلب الفرصة من لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رامى ربيعة مدافع فريق النادى الأهلى لكرة القدم الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى، بالمشاركة بشكل منتظم من الفريق الأحمر.

جاء ذلك حتى يعود مجددًا لحسابات الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى أجيري، قبل إعلان قائمة الفراعنة التى تمثل مصر فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ويمنى رامى ربيعة النفس فى الحصول على الفرصة مع الأهلى فى الفترة المقبلة خاصة بعد تلقيه اتصالات هاتفية من هانى رمزى المدرب العام للمنتخب الوطنى، والذى أكد له أن داخل الحسابات الفنية لجهاز المنتخب حال مشاركته يشكل منتظم مع الأهلي.