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جدة - عمرو شويل سموحة ضد الجونة فى معركة الشواطئ بالدوري المصري يستدرج سموحة نظيره الجونة فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد حرس الحدود فى المكس ضمن منافسات الجولة 31 للدوري فى مواجهة متوازنة بين الفريقين اللذان حققا الفوز فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث فاز سموحة على الداخلية بهدفين دون رد فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين دون رد. Advertisements سموحة ضد الجونة فى معركة الشواطئ بالدوري المصري ويحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 13 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 37 هدف فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 46 هدف. سموحة ضد الجونة فى معركة الشواطئ بالدوري المصري وشدد حسام حسن المدير الفنى لسموحة على لاعبيه ضرورة إستمرار النتائج الجيدة بعد الاطمئنان على بقاء الفريق بين الكبار من أجل تحسين المركز مع نهاية الموسم فيما طالب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لاعبيه بتقديم مباراة ممتعة تؤكد جدراتهم باللعب وسط الكبار لاسيما خارج ملعبهم لخطف النقاط الثلاث التى تعزز موقعهم فى جدول المسابقة . وشدد حسام حسن المدير الفنى لسموحة على لاعبيه ضرورة إستمرار النتائج الجيدة بعد الاطمئنان على بقاء الفريق بين الكبار من أجل تحسين المركز مع نهاية الموسم فيما طالب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لاعبيه بتقديم مباراة ممتعة تؤكد جدراتهم باللعب وسط الكبار لاسيما خارج ملعبهم لخطف النقاط الثلاث التى تعزز موقعهم فى جدول المسابقة .

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