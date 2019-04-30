استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على إنطلاق بطولة الدورى للموسم المقبل 2019 – 2020 منتصف شهر أغسطس المقبل بعد إقتراب إنتهاء مسابقة الموسم الجاري 2018 – 2019 قبل شهر يونيو أى قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا ، بعد أن حددت لجنة المسابقات بالدورى مواعيد المسابقة حتى الجولة 32 و التى تنتهي منتصف شهر مايو المقبل.

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن الدورى للموسم الحالي بات قريبا من الإنتهاء قبل شهر يونيو و التوقف الدولى الخاص بمنتخب مصر و المحدد له 4 أو 5 يونيو المقبل استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

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اتحاد الكرة يستقر على منتصف أغسطس المقبل لانطلاق الموسم الجديد

تابع المصدر أنه متبقي جولتين هما الأسبوع الـ33 و 34 ، وسيتم تحديد موقفهما عقب مباراة الإياب للزمالك أمام النجم الساحلى التونسي فى الدور قبل النهائى للبطولة الكونفدرالية ، و المحدد لها الأحد المقبل ، ومعرفة مصير الزمالك من التأهل للمباراة النهائية من عدمه خاصة أن الأبيض قد فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم " كهربا".