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جدة - عمرو شويل اتحاد الكرة يستقر على منتصف أغسطس المقبل لانطلاق الموسم الجديد
استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على إنطلاق بطولة الدورى للموسم المقبل 2019 – 2020 منتصف شهر أغسطس المقبل بعد إقتراب إنتهاء مسابقة الموسم الجاري 2018 – 2019 قبل شهر يونيو أى قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا ، بعد أن حددت لجنة المسابقات بالدورى مواعيد المسابقة حتى الجولة 32 و التى تنتهي منتصف شهر مايو المقبل.
كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن الدورى للموسم الحالي بات قريبا من الإنتهاء قبل شهر يونيو و التوقف الدولى الخاص بمنتخب مصر و المحدد له 4 أو 5 يونيو المقبل استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.
اتحاد الكرة يستقر على منتصف أغسطس المقبل لانطلاق الموسم الجديدتابع المصدر أنه متبقي جولتين هما الأسبوع الـ33 و 34 ، وسيتم تحديد موقفهما عقب مباراة الإياب للزمالك أمام النجم الساحلى التونسي فى الدور قبل النهائى للبطولة الكونفدرالية ، و المحدد لها الأحد المقبل ، ومعرفة مصير الزمالك من التأهل للمباراة النهائية من عدمه خاصة أن الأبيض قد فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم " كهربا".
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