شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بيراميدز "قاهر القطبين" يصطدم بمصر المقاصة فى الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مصر المقاصة نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 31 للدورى على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لكتيبة بيراميدز الساعية للتتويج بالدورى لأول مرة فى تاريخها لاسيما بعد الفوز على الأهلى والزمالك فى الأسبوعيين الأخيرين بنفس النتيجة بهدف دون رد، بينما تعادل المقاصة مع الاتحاد سلبيًا فى أخر ظهور للفريق الفيومى .

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا فيما يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للمقاصة بدون مديره الفنى طلعت يوسف الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق الفيومى ومنحت إدارة النادى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت للجهاز المعاون المكون من جمال عمر وأحمد حسام وهانى سعيد، ومن جانبه أكد جمال عمر أنه رغم صعوبة اللقاء إلا أننا لدينا إصرار كبير فى تحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقف الفريق فى المسابقة وتكون نقطة انطلاق المقاصة نحو المربع الذهبى، وأضاف: لا يشغل ذهنى حاليا مسألة قيادة الفريق مؤقتا، أو بصفة دائمة، ولكن ما يشغلنى حقا هو استعادة الفريق لمكانته واستعادة ذاكرة الانتصارات.

على الجانب الآخر طالب الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بعدم التفريط فى صدارة الدورى عن طريق الفوز بالمباريات المقبلة وانتظار تعثر المنافسين للتحقيق اللقب للمرة الأولى فى التاريخ فى ظل كوكبة النجوم التى يمتلكها الفريق.