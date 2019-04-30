شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على انطلاق الدورى الجديد منتصف أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على انطلاق بطولة الدورى للموسم المقبل 2019 – 2020 منتصف شهر أغسطس المقبل بعد اقتراب انتهاء مسابقة الموسم الجارى 2018 – 2019 قبل شهر يونيو أى قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، بعد أن حددت لجنة المسابقات بالدورى مواعيد المسابقة حتى الجولة 32 والتى تنتهى منتصف شهر مايو المقبل.

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة عن أن الدورى للموسم الحالى بات قريبًا من الانتهاء قبل شهر يونيو والتوقف الدولى الخاص بمنتخب مصر والمحدد له 4 أو 5 يونيو المقبل استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

تابع المصدر أنه متبقى جولتين هما الأسبوع الـ33 و34، وسيتم تحديد موقفهما عقب مباراة الإياب للزمالك أمام النجم الساحلى التونسى فى الدور قبل النهائى للبطولة الكونفدرالية، والمحدد لها الأحد المقبل، ومعرفة مصير الزمالك من التأهل للمباراة النهائية من عدمه خاصة أن الأبيض قد فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم "كهربا".