شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستدرج الجونة على استاد المكس فى معركة "الناجون من الهبوط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج سموحة نظيره الجونة فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد حرس الحدود فى المكس ضمن منافسات الجولة الـ31 للدورى فى مواجهة متوازنة بين الفريقين اللذين حققا الفوز فى الجولة الأخيرة للمسابقة حيث فاز سموحة على الداخلية بهدفين دون رد فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين دون رد.

ويحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 13 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفًا وتلقت شباكه 37 هدفًا فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 46 هدفًا.

وشدد حسام حسن المدير الفنى لسموحة على لاعبيه ضرورة استمرار النتائج الجيدة بعد الاطمئنان على بقاء الفريق بين الكبار من أجل تحسين المركز مع نهاية الموسم فيما طالب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة لاعبيه بتقديم مباراة ممتعة تؤكد جدراتهم باللعب وسط الكبار لاسيما خارج ملعبهم لخطف النقاط الثلاث التى تعزز موقعهم فى جدول المسابقة .