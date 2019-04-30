الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الثلاثاء مباريات هامة في البطولات القارية والعالمية ، حيث يلتقي نادي توتنهام الانجليزي مع أياكس الهولندي في مبارة مثيرة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.فيما يلتقي باريس سان جيرمان بفريق مونبلييه في الدوري الفرنسي. وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019: كأس الإتحاد الآسيوي 10:00 كايا – الفلبين ضد لاو تويوتا – لاوس 14:00 خوجند – طاجيكستان ضد ألتين أسير – تركمنستان 15:00 بي.إس.إم. ماكاسار – إندونيسيا ضد هوم يونايتد – سنغافورة 15:00 ووفو تاي بو اف سي – هونج كونج ضد 25 أبريل – كوريا الشمالية 17:00 تشيناين – الهند ضد ابهاني دكا – بنغلادش 17:30 الجزيرة – الأردن ضد النجمة – البحرين Advertisements 18:30 الاتحاد – سوريا ضد الكويت – الكويت 19:00 النجمة – لبنان ضد الوحدات – الأردن 19:00 هلال القدس – فلسطين ضد الجيش – سوريا الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 20:00 مونبلييه ضد باريس سان جيرمان الدوري الصربي الممتاز 19:00 بروليتير ضد رادينسكي .ن البطولة دوري البطولة الإنجليزية 21:45 ميلوول ضد بريستول سيتي وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/588317

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.