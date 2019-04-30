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جدة - عمرو شويل النجوم ضد الاتحاد السكندري .. صراع ناري بين الفريقين على النقاط الثلاث يواجه النجوم نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت فى مواجهة نارية بين الفريقين الباحثان عن النجاة من دوامة الهبوط لاسيما بعد خسارة النجوم من بتروجت بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية وتعادل زعيم الثغر سلبياً مع المقاصة فى نفس الجولة . ويقبع النجوم بالمركز الأخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 37 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل زعيم الثغر المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 49 هدف . النجوم ضد الاتحاد السكندري .. صراع ناري بين الفريقين على النقاط الثلاث وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول لرمضان السيد مديراً فنياً للنجوم خلفاً لمؤمن سليمان الذى رحل عن منصبه حيث طالب لاعبيه بتحقيق فوز غاب كثيراُ عن الفريق للتمسك بأمل الهروب من دوامة الهبوط فيما يبحث حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى عن نقاط الامان التى تعزز فرص بقاؤه بين الكبار ومغادرة مراكز قاع الجدول. وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول لرمضان السيد مديراً فنياً للنجوم خلفاً لمؤمن سليمان الذى رحل عن منصبه حيث طالب لاعبيه بتحقيق فوز غاب كثيراُ عن الفريق للتمسك بأمل الهروب من دوامة الهبوط فيما يبحث حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى عن نقاط الامان التى تعزز فرص بقاؤه بين الكبار ومغادرة مراكز قاع الجدول.

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