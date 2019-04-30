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جدة - عمرو شويل النادي الأهلي .. رامي ربيعة يطلب المشاركة أساسيًا قبل أمم أفريقيا

عقد رامى ربيعة مدافع النادي الأهلى جلسة مع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، طلب خلالها المشاركة بشكل منتظم من الفريق الأحمر، حتى يعود مجدداً لحسابات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكى أجيري، قبل إعلان قائمة الفراعنة التي تمثل مصر فى كأس الأمم الافريقية المقبلة.

وأبلغ رامى ربيعة الجهاز المعاون فى الأهلى قبل جلسته مع لاسارتي بأحقيته فى الحصول على فرصة المشاركة، فى ظل ادائه للتدريبات بشكل قوى منذ عودته من الإصابة، مؤكداً أنه يملك الفرصة فى العودة للمنتخب حال حصوله على الفرصة خلال المرحلة المقبلة. Advertisements النادي الأهلي .. رامي ربيعة يطلب المشاركة أساسيًا قبل أمم أفريقيا ورغم دفع لاسارتي برامي ربيعة فى المباراة الأخيرة أمام المصري، إلا أن المدافع الدولي أبدى عدم رضاه، نظراً لمشاركته فى الدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء من ناحية، ومشاركته فى مركز الظهير الأيمن وليس فى مركز المساك الذي يعد مركزه الأصلي من ناحية أخرى. ورغم دفع لاسارتي برامي ربيعة فى المباراة الأخيرة أمام المصري، إلا أن المدافع الدولي أبدى عدم رضاه، نظراً لمشاركته فى الدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء من ناحية، ومشاركته فى مركز الظهير الأيمن وليس فى مركز المساك الذي يعد مركزه الأصلي من ناحية أخرى.

ويمنى رامى ربيعة النفس فى الحصول على الفرصة مع الأهلى في الفترة المقبلة ،خاصة بعد تلقيه اتصالات هاتفية من هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني ، والذي أكد له أن داخل الحسابات الفنية لجهاز المنتخب حال مشاركته يشكل منتظم مع الأهلي.